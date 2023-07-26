"Kasten Öldürme" suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, JASAT ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu'nun merkez ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan T.S. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen T.S., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU