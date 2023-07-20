'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şahıs yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl hapis hükümlsü olan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Gelibolu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "kasten adam öldürme" suçundan aranması olduğunu tespit edilen 49 yaşındaki E.D. isimli şahsın yakalandı. E.D.'ye yapılan GBT sorgusunda Kütahya İlamat Masası tarafından 'aranıyor' olduğu ve şahısın 26 yıl hapis hükümlüsü olduğu tespit edildi. E.D.'nin yarın mevcutlu adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE