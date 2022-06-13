Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı. Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında 'Kasten Öldürme' suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve S.D isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - NEVŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Hisarcık Nevşehir 3. Sayfa Haberler

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