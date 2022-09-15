Kasten adam öldürme suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Konya'da kasten adam öldürmek suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Konya'da kasten adam öldürmek suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde kasten adam öldürme suçundan 36 yıl hapis cezası bulunan C.B.'nin bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Adrese yapılan operasyonda C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan arama ise 10 gram kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet esrar içme aparatı, 3 adet av bıçağı, 1 adet kelebek bıçak ele geçirildi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selçuklu Jandarma Konya 3. Sayfa Haberler

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