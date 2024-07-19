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Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde köpek sahibi ile ilgili açıklama

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Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde bir köpeğe gerekli müdahalenin yapılmadığı iddiasıyla ilgili yapılan açıklamada, köpeğin sahibinin operasyonu reddettiği belirtildi.

Kastamonu'da bir vatandaşın, köpeğini Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdüğü köpeğine gerekli müdahalenin yapılmadığı yönündeki iddiası ile ilgili Kastamonu Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sahibinin veteriner hekimlerin acil operasyon önerisine rağmen köpeği hastaneden aldığı belirtildi.

Kastamonu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde, fenalaşan köpeği ile ilgilenmediğini söyleyen bir vatandaşın iddiaları, bir gazetede köşeyazısında gündeme getirildi. Köşe yazısının yayımlanmasının ardından konu ile ilgili açıklama yapan Kastamonu Üniversitesi, köpek sahibinin veteriner hekimlerin acil operasyon önerisine rağmen, operasyonu yaptırmak istemediğini beyan ederek köpeği hastaneden çıkardığı belirtildi. Köpek sahibinin hayvanı hastaneden almak için verdiği dilekçe de paylaşıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Sözcü Gazetesi'nde Uğur Dündar tarafından 19 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan "Fırat'ın ölümü" başlıklı yazıda yer alan veteriner hekimler tarafından iç kanama teşhisi konulan ve acil operasyon önerisi yapılan bir köpeğin durumu hakkında yazılan makale ile ilgili olarak, bazı önemli noktaları açıklığa kavuşturmak isteriz. Öncelikle, veteriner hekimlerimiz, hastanın sağlığı ve yaşam kalitesini korumak için gerekli tüm tıbbi değerlendirmeleri yapmış ve köpeğin iç kanama geçirdiğini tespit etmiştir. Bu ciddi durum karşısında, köpeğin acil olarak operasyona alınması gerektiği bilgisi hasta sahibine iletilmiştir. Ancak, hasta sahibi, veteriner hekimlerin bu acil operasyon önerisine rağmen, operasyonu yaptırmak istemediğini beyan ederek köpeği hastaneden çıkarmış ve bu kararını yazılı olarak onaylamıştır" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kastamonu Hayvan Hakları 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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