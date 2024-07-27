Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Tosya'da Kamyon ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 ZZ 172 plakalı Ford marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 52 KG 887 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan S.Y. (30), A.Y. (24) ve O.K.Y. (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı ise yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak bariyerlere çarptığı ve ters döndüğü görülüyor. Aynı istikamette seyir halindeki kamyon ise ters dönen otomobile çarpıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu trafik Tosya Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah ve Lübnan'a karşı savaşa hazırlanıyoruz

 İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

İBB, 3 milyar liralık SGK borcunu ödeyecek! AK Partili Usta: Yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ederiz

 TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

TBMM'de kabul edildi! En düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira oldu

Bakmadan Geçme

BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü?
PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı

PKK propagandası yapan kadın infial yarattı! İşten çıkarılması için ünlü markaya çağrı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title