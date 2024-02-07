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Kastamonu-Taşköprü Yolunda Su Samuruna Araç Çarptı

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Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde nesli tükenmek üzere olan su samuruna araç çarptı. Kaza yapan araç olay yerinden ayrılırken, su samuru ise telef oldu.

Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde nesli tükenmek üzere olan su samuruna araç çarptı. Kaza yapan araç olay yerinden ayrılırken, su samuru ise telef oldu.

Edinilen bilgeye göre, Kastamonu-Taşköprü kara yolu üzerinde 6'ncı kilometrede nesli tükenmek üzere olan su samuru görüldü. Bir duruşma için seyir halinde olan Avukat Ali Kargılı tarafından bulunan ve nesli tükenen su samuruna aracın çarptığı belirlendi. Özellikle sahil kesimlerinde ve denizde görülen su samurunun Kastamonu'nun iç kesimlerinde de görülmesi vatandaşları şaşırttı.

Kaza yapan araç olay yerinden ayrılırken, görevliler tarafından aracın çarpması sonucu telef olan su samuru bulunduğu yerden alınarak gömüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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