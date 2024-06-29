Kastamonu-Taşköprü Karayolunda Otomobil ile Traktör Çarpışması

Kastamonu-Taşköprü karayolunda otomobil ile çarpışan traktörün ikiye bölündüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Davutca köyü mevkiinde meydana gelen kazada Taşköprü istikametinden Kastamonu istikametine seyir eden Serdal Muşlu (30) yönetimindeki 37 SL 409 plakalı Honda marka otomobil, aynı istikamete giden ve sağ şeritten sol şeride geçmek isteyen Hasan Samancı (73) idaresindeki 37 BE 297 plakalı Massey Ferguson marka traktörle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serdal Muşlu ile traktör sürücüsü Hasan Samancı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iki traktör arka arkaya seyir halinde iken sol şeritten gelen otomobilin dönüş yapmak isteyen traktöre çarptığı görülüyor. Kazada traktörün havalandığı ve ikiye bölündüğü görülüyor. - KASTAMONU