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Kastamonu-Taşköprü karayolunda otobüs kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu-Taşköprü karayolunda, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma hakkında bilgi verdi.

Kastamonu-Taşköprü karayolunda, İstanbul- Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayın ardından sosyal medya hesabı X üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Kastamonu-Taşköprü karayolunda, İstanbul-Sinop seferini yapan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yılmaz Tunç Kastamonu İstanbul Sinop Ulaşım İstanbul Soruşturma Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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