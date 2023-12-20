Kastamonu-Sinop karayolunda otomobil çarpışması: 2 yaralı

Kastamonu-Sinop karayolu Yenice köyü kavşağında meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu- Sinop karayolu Yenice köyü kavşağında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Boyabat ilçesinden Hanönü ilçesine seyir halindeki F.Y. (48) idaresindeki 57 AY 418 plakalı otomobil, Yenice köyü kavşağında N.A. (68) yönetimindeki 34 CPS 237 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada S.Y. (73) ve D.Y. (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hanönü İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanan ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU