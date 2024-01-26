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Kastamonu-Sinop karayolunda otobüs kazası: 6 ölü, 33 yaralı

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Kastamonu-Sinop karayolunda meydana gelen otobüs kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 33 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu- Sinop karayolunda yaşanan otobüs kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 33 yaralının olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyü mevkiinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi öldü, 3'ü ağır 33 kişi de yaralandı. Ekiplerin araçtan çıkardığı yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Otobüsün altında kalan ve hayatlarını kaybeden vatandaşların çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kazanın ardından olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "İstanbul'dan Sinop'un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3'ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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