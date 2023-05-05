Kastamonu polisinden 415 öğrenciye trafik eğitimi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince "güvenli trafik" projeleri çerçevesinde 145 öğrenciye temel trafik eğitimi verildi.

Kastamonu il merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu öğrencilerine, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik güvenliği ve kuralları, emniyet kemeri takmanın önemi, trafikte görme, görülme ve duyma, yaya ve okul geçitleri, trafik kazaları ve bu kazalardan kaynaklı ihtimal can kaybı ile yaralanmaların azaltılması ve önlenmesi gibi konularda temel trafik kuralları anlatıldı. 145 öğrencinin katıldığı etkinlikte ekipler, Etkinlik sonunda öğrenciler, trafik kurallarını öğrendi. - KASTAMONU