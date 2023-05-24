Kastamonu polisi zehir tacirlerime geçit vermiyor: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine F.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. gözaltına alındı. - KASTAMONU