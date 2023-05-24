Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kastamonu polisi zehir tacirlerime geçit vermiyor: 1 gözaltı

Kastamonu polisi zehir tacirlerime geçit vermiyor: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphe üzerine F.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 8,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kastamonu Seçim Sonuçları
Kastamonu Yerel Seçim Sonuçları 2019
Kastamonu Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title