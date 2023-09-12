Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 12 ayrı suçtan aranan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.K. isimli şahıs, toplamda 22 yıl hapis cezasıyla aranıyordu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 12 ayrı suçtan 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 12 ayrı suçtan toplam 22 yıl hapis cezası ile aranan İ.K., ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K., tutuklandı. - KASTAMONU