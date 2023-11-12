Kastamonu'nun Küre ilçesinde kayıp şahıs ormanda ölü bulundu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan bir şahıs, ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu.

Olay, Küre'nin Kayadibi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 gündür kendisinden haber alınamayan R.D.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.D., Köy mevkiindeki ormanlık alanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. R.D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU