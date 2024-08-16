Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan denetimde 3 şahıs yakalandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde yapılan denetimde hakkında yakalama kararı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Araç ilçesinde geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Denetimde 197 şahıs, 12 işletme ve 52 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan sorgulamalar sırasında hakkında arama kaydı bulunduğu tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU