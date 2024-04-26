Üye Girişi
Haberler

Kastamonu Merkezli 5 İlde Kamu Kurumlarına Zarar Veren Şahıslara Operasyon

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye Kullanma suçlarını işleyen 32 şahsın kimlikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kastamonu Dolandırıcılık Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor 2024 Anlat Bakalım kim kazandı? 26 Nisan Cuma Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? Survivor Bil Bakalım'ı kim kazandı, kaç kaç bitti? 26 Nisan Cuma Survivor Bil Bakalım ödülü ne, hangi takım kazandı? Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Nisan Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Ateş Kuşları CANLI İZLE! 26 Nisan Ateş Kuşları 52. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 9. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 26-27 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Göz seğirmesi neden olur? Göz seğirmesi belirtileri, ne anlama geliyor? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun yeni işi ne? Maçoğlu'nun yeni mesleği ne oldu? ANOREKSİYA NEDİR? Nihal Candan'ın hastalığı anoreksiya ne, belirtileri neler? İntegral müfredattan ne zaman kaldırılacak? Yeni müfredat belli oldu mu? Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak? Yurtiçi Kargo hafta sonu açık mı? Yurtiçi Kargo hafta sonu dağıtım yapıyor mu, çalışıyor mu 2024? İNTEGRAL Müfredattan kaldırılacak mı? 12. Sınıf konusu integral kaldırıldı mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title