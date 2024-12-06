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Kastamonu-Karabük Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası

Kastamonu-Karabük Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası
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Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazadan sonra yol bir saat trafiğe kapandı.

Kastamonu- Karabük karayolu üzerinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu Kanlıgöl mevkisinde gizli buzlanma ve sis nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar birbirine girdi. Kazada 5 araç gizli buzlanma sebebiyle duramayarak kaydı ve birbirleriyle çarpıştı. 2 araç ise refüjdeki demir korkuluklara çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kastamonu-Karabük yolu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerince yolun tuzlanmasının ardından ulaşım yeniden sağlandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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