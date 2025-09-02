Kastamonu-Karabük Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı

Kastamonu'da devam eden orman yangınları nedeniyle kapatılan Kastamonu-Karabük kara yolu, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Yangınla mücadele ise karadan sürdürülüyor.

Kastamonu- Karabük kara yolunda ulaşım, ekiplerin orman yangınına karşı yoğun mücadelesi sonrası kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Kastamonu'da çıkan orman yangınları ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler sebebiyle yoğun dumanın kapladığı Kastamonu-Karabük kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kara yolu kontrollü şekilde yeniden açıldı. Havanın kararmasıyla birlikte ise söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. - KASTAMONU

