Kastamonu-Karabük Kara Yolunda Ulaşım Yeniden Başladı

Kastamonu- Karabük kara yolunda ulaşım, ekiplerin orman yangınına karşı yoğun mücadelesi sonrası kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Kastamonu'da çıkan orman yangınları ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler sebebiyle yoğun dumanın kapladığı Kastamonu-Karabük kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılmıştı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kara yolu kontrollü şekilde yeniden açıldı. Havanın kararmasıyla birlikte ise söndürme çalışmaları karadan devam ediyor. - KASTAMONU