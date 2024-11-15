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Kastamonu-İstanbul Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu-İstanbul Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Kastamonu-İstanbul karayolundaki Kurubenzinlik kavşağında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı. Olayda 2 kişi yaralanırken, maddi hasar oluştu. Kazanın nedeni olarak yoğun sis etkili oldu.

Kastamonu- İstanbul karayolunda bulunan kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İstanbul karayolu Kurubenzinlik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ş.A. yönetimindeki 34 DKR 802 plakalı BMW marka cipe, S.B. (48) idaresindeki 67 ADB 948 plakalı Isuzu marka pikap arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle BMW marka cip, önünde kırmızı ışıkta bekleyen R.K. yönetimindeki 16 BJP 254 plakalı Peugeot marka cipe çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, araçlarda bulunan G.C. ve Ş.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın ardından trafik ekipleri, kavşak içerisinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Öte yandan Kurubenzinlik kavşağında yer yer yoğun sisinde etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü görüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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