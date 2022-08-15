Kastamonu 3. sayfa haberi | Üsküdar'da yollar göle döndü: 1 araç mahsur kaldı, yolcu fenalaştı

Üsküdar'da yollar göle döndü: 1 araç mahsur kaldı, yolcu fenalaştı

İSTANBUL - Üsküdar'da yoğun yağış sonrası göle dönen caddede araçlar mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde olan İETT aracındaki bir vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un birçok ilçesinde yağışlar sağanak şeklinde etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da yoğun yağış sonrası göle dönen cadde üzerinde 1 araç mahsur kaldı. Yol üzerinde seyir halinde bulunan İETT aracında seyahat eden 1 yolcu ise fenalaştı. Adrese gelen sağlık ekipleri şahsı ambulansa alarak ayakta tedavisini gerçekleştirdi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.