Kastamonu haberleri... Seyir halinde yanan araç kül oldu Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Bilecik'te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu. Bilecik'te seyir halinde iken yanmaya başlayan araç kül oldu. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Çakırpına köyü istikametine seyir halindeki 11 AT 996 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet K. aracından dumanların yükseldiği gördü. Sürücü, durdurduğu aracından alevlere yükselince ilk müdahaleyi kendi yaptı. Daha sonra ihbar üzerine bölgeye gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri olaya müdahale ederken kısa sürede araçtaki alevleri söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bilecik Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kastamonu haberleri... Seyir halinde yanan araç kül oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.