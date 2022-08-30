Kastamonu haberleri... Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Aydın-Denizli karayolunda gerçekleştirilen yol tamiratı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Aydın- Denizli karayolunda gerçekleştirilen yol tamiratı nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 5 kilometrelik yolu yaklaşık 40 dakikada aşmak zorunda kalan vatandaşlar çalışmalar sırasında alternatif güzergah oluşturulmasını ve bakım onarım çalışmasının trafiğin sakin olduğu saatlerde yapılmasını istedi. Aydın'dan Köşk istikametine gitmek isteyenler dün öğleden akşama kadar ciddi bir trafik sorunu ile karşı karşıya kaldı. Umurlu'dan Aydın'a kadar uzanan arak kuyruğunun yoldaki bakım onarım çalışmasından kaynaklandığı öğrenilirken yoldaki bakım onarım çalışmasının tamamlanması ile trafik normale döndü. - AYDIN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli Tragger Aydın 3. Sayfa Haberler

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