Kastamonu haberleri: Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde 5 kişi yaralandı. Kaza, Daday- Kastamonu karayolu Bayramlı köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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