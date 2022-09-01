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Kastamonu haberleri | Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haberleri | Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kastamonu'da DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilişkili kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütle bağlantılı kişilere para gönderdiği belirlenen bir şahsın kimliği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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