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Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Kastamonu'da bir akaryakıt deposunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kastamonu'da bir akaryakıt deposunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir akaryakıt deposunda ölçüm yapıldı.

Ölçümde, 4 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi. Akaryakıt deposu mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kastamonu 3. Sayfa Güncel Haberler

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