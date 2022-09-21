Kastamonu gündem haberleri: Kastamonu'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri
Edinilen Kastamonu gelişmesine göre Kastamonu'da bir akaryakıt deposunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kastamonu'da bir akaryakıt deposunda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, bir akaryakıt deposunda ölçüm yapıldı.
Ölçümde, 4 bin litre kaçak akaryakıt bulunduğu tespit edildi. Akaryakıt deposu mühürlenirken, iş yeri sahibi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - 3. Sayfa