Kastamonu haberleri... İzmir'de alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kastamonu gelişmesine göre İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. İzmir'in Konak ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 16.00 sıralarında Üçyol Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, S.A. idaresindeki 35 H 6159 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev almaya başladı. Kontak kapatan ve kavşakta aracı terk eden sürücü S.A., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekiplerce alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Öte yandan, araç çekici vasıtasıyla bulundu yerden kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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