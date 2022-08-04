Kastamonu haberleri! İnternetten araç kiralarken 12 bin 700 lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi internetten araç kiralamaya çalışırken 12 bin 700 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y.(30) adlı kadın internetteki ilanda gördüğü araç kiralama firması ile telefonla irtibat kurup anlaşarak verilen hesaba 12 bin 700 lira para gönderdi. Parayı gönderdikten sonra firma ile temasa geçen F.Y. telefonla kendilerine ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. F.Y. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN