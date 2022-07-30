Kastamonu haberleri | Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu haberleri | Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu

Kastamonu haberleri | Hafif ticari araç sulama kanalına uçtu

Kastamonu haber... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu.

 - Güncelleme:

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Kazayı gören bir vatandaşın yardımı ile araç sürücüsü kurtarıldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Çardak Mahallesi Balıkhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. idaresindeki 54 RK 112 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlardan biri, suya girerek araç sürücüsünü kurtardı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkartılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. S.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sulama kanalına düşen araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukova Sakarya Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title