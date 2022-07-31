Kastamonu haberleri: Elazığ'da 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı - Haberler

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Kastamonu haberleri: Elazığ'da 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı

Kastamonu haberleri: Elazığ'da 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı

Kastamonu haberine göre Elazığda polis ekipleri tarafından farklı saatlerde yapılan denetimlere 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı.

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Elazığda polis ekipleri tarafından farklı saatlerde yapılan denetimlere 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş, Trafik ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Gün içerisinde faklı saatlerde gerçekleştirilen denetimlerde 704 şahıs ve 342 araç sorgulandı. Uygulama esnasında 1 motosiklet trafikten men edilirken 7 şahsa ise para cezası kesildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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