Kastamonu haberi... Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu haberleri: Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı Bursa-İzmir yolunda giden hafif ticari araç bir anda alev alev yanmaya başladı. Bursa'da seyir halindeki hafif ticari araç alev alev yandı BURSA - Bursa-İzmir yolunda giden hafif ticari araç bir anda alev alev yanmaya başladı. İlk müdahaleyi araç sahibi ve çevredekiler yaparken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın, Bursa-İzmir yolu Gölyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde giden hafif ticari bir araç motor kısmından aniden alev almaya başladı. Alevler kısa sürede aracı kaplarken ilk müdahaleyi araç sahibi ve çevredeki diğer sürücüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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