Kastamonu 3. sayfa haberleri | Başkent'te köprü altında iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Başkent'te köprü altında iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan köprünün altında iki araç çarpıştı.
Başkent'te köprü altında iki araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan köprünün altında iki araç çarpıştı. Olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir köprünün altında 06 CMV 386 plakalı araç ile 06 BDD 048 plakalı araç çarpıştı. Olayda can kaybı yaşanmazken, 06 CMV 386 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.B. yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - 3. Sayfa