Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 67 sürücü ve araç plakasına ceza Gaziantep'te, yaya geçitlerinde yapılan dron destekli denetimler sonucu 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermemekten cezai işlem uygulandı. Gaziantep'te, yaya geçitlerinde yapılan dron destekli denetimler sonucu 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkı vermemekten cezai işlem uygulandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması, yaya güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde farkındalığın arttırılması amacıyla denetim yaptı. Yaya geçitlerinde yapılan dron destekli denetimler sonucunda 67 sürücü ve araç plakasına yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermemekten cezai işlem uygulandı. Kentte, yaya geçitlerindeki denetimlerin sıklıkla yapılmaya devam edeceği vurgulandı. - GAZİANTEP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Tragger 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gaziantep'te yayalara yol vermeyen 67 sürücü ve araç plakasına ceza - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.