Kastamonu haberi | Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı - Haberler

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Kastamonu haberi | Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu haberi | Seferihisar'daki iki orman yangınında 3 ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürerken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yangınlarda 3 ev, 12 özel araç ve 1 bekçi kulübesinin yandığını belirtti.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Beyler'deki yangında çalışmaların iyiye gitmesinin ardından burada yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Üç ev, 12 araç ve 1 bekçi kulübesi yandı

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, alevlerin sıçradığı ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirtti. Başkan Yetişkin, "Beyler'de çıkan ilk yangında 3 ev yandı. Buradaki yangında çalışmalar iyiye gidiyor. Daha sonra Doğanbey'de çıkan yangında da 1 bekçi kulübesi ile 12 özel araç yandı. Yangın denizden rüzgar aldığı için büyüdü, söndürme çalışmaları devam ediyor" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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