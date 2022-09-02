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Kastamonu haberi | Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Kastamonu haberi | Kastamonu'da çok sayıda satışı yasaklı cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kastamonu haber... Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, satışı yasak olan çok sayıda cinsel içerikli hap, macun ve sprey ele geçirildi.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda, satışı yasak olan çok sayıda cinsel içerikli hap, macun ve sprey ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Daday ilçesinde Türkiye'de satışı yasak olan cinsel içerikli ürünler sattığı belirlenen şahsın iş yerinde, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda 222 adet cinsel içerikli hap, 3 bin 310 gram cinsel içerikli macun ve 52 adet cinsel içerikli sprey ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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