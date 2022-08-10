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Kastamonu haberi: Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı

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Kastamonu haberi: Kastamonu'da buğday yüklü traktör çalındı

Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde römorkunda buğday yüklü olan traktör çalındı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde römorkunda buğday yüklü olan traktör çalındı. Bir süre sonra buğday yüklü traktör, terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesinde hasadı yapılan buğday, römorka yüklenerek beklemeye alındı. Traktör, buğday yüklü römorku ile birlikte, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Buğday yüklü römorku ile birlikte çalınan traktör, bir süre sonra ilçe merkezinde boş bir alana bırakıldı. Emniyet güçleri, buğday yüklü traktörü boş arazide terk edilmiş halde buldu. Kamera görüntülerini izleyen ekipler, traktörü çalan hırsızları da yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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