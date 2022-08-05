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Kastamonu haberi! Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Kastamonu haberi! Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Kastamonu 3. sayfa haberi: Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, K.A., idaresindeki 06 DC 1779 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü K.A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler

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