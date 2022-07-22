Kastamonu haberi: Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç su kanalına uçtu: 5 yaralı Kastamonu habere göre Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç su kanalına uçtu: 5 yaralıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden hafif ticari araç yağmur suyu kanalına düştü; 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç su kanalına uçtu: 5 yaralı BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden hafif ticari araç yağmur suyu kanalına düştü; 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Bekir Benli yönetimindeki 16 BEN 65 plakalı hafi ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu araçtaki yolcular Zahide Benli(47), Şaziye Efe(62), Alparslan P.(6), Yahya Pıçakçıve Şerife Pıçakçıyaralandılar. Sürücü ise kazayı yaralanmadan atlattı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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