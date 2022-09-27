Kastamonu haberi | Araç içerisinde uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan kişiler yakalandı. Tavşanlı İlçe Emniyet Asayiş Büro ekipleri Uyuşturucuya göz açtırmamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Tavşanlı ilçesi Moymul mahallesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanan şüpheli kişiler ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Araçta bulunan B.D., M.A., O.T, K.B isimli kişilerin üst aramalarında 5 gram esrar 1 gram bonzai ele geçirildi. O.T isimli şahsın ise 2 ayrı suçtan yakalaması olduğu cezaevine teslim edilmek üzere gözaltına alındı. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tavşanlı Kütahya Tragger 3. Sayfa Haberler

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