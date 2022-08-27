Kastamonu haber... Tosya Gökceöz köyünde çıkan yangında 10 ev kül oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Gökceöz köyünde çıkan yangında 10 ev tamamen yandı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gökceöz köyü Unduk Mahallesi'nde bir evde yakılan sobanın patlaması sonucu çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı. İlçe merkezine 25 km uzaklıkta bulunan köyde vatandaşlar ilk etapta itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanları ile yangının söndürmeye çalıştı. Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede tüm söndürme araçları ile yangın yerine gelerek yangın söndürme çalışmasına başladı.

Şu ana kadar Avni Ateş, Selahattin Ateş, Hasan Uzun, Muharrem Çelik, Tahsin Ateş, İsmail Bekiroğlu'na ait 10 evin tamamen yandığı öğrenilirken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KASTAMONU