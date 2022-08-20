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Kastamonu haber | Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

Kastamonu haber | Tosya'da 100 bin TL değerinde hurda hırsızlığı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu habere göre Kastamonu'nun Tosya ilçesi Deringöz mevkiinde kısa bir süre önce üretime ara verilen fabrikadan yaklaşık 100 bin TL değerinde hurda çalındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Deringöz mevkiinde kısa bir süre önce üretime ara verilen fabrikadan yaklaşık 100 bin TL değerinde hurda çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Deringöz mevkiinde M.T'ye ait üretim tesisinde yaklaşık bir hafta önce hırsızlık olayı yaşandı. Üretime ara verilen ve işyeri sahibinin sağlık nedenleri nedeni ile işyerinde bulunmadığı sırada fabrikaya giren hırsızlar maddi değeri 100 bin TL değerinde hurda malzemesi çaldı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri ve olay inceleme ekipleri gelerek fabrikada inceleme yaptı.

Olay yerinde işyeri sahibinin ifadesini alan emniyet ekipleri hırsız veya hırsızların yakalanması için soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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