Kastamonu haber... Kontrolden çıkan araç takla attı; 1 yaralı Kastamonu haberleri... Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi, kazada sürücü yaralandı. Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi, kazada sürücü yaralandı. Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Vezirhan Beldesine seyir halindeki 11 AAF 876 plakalı otomobil araç sürücü Kazım Ş. Küçüksusuz Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden araç takla atarak durabildi. Kazada sürücü Kazım Ş. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı buradaki işlemelerin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölpazarı Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler

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