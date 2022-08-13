Kastamonu haber... Kastamonu Valiliği: "Kanyonda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı" Kastamonu 3. sayfa haberi: Kastamonu Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişinin helikopter ile kurtarıldığını açıkladı. Kastamonu Valiliği, Pınarbaşı ilçesinde bulunan Valla Kanyonu'nda mahsur kalan 10 kişinin helikopter ile kurtarıldığını açıkladı. Kastamonu Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Valla Kanyonu geçişi esnasında mahsur kalan 10 vatandaşımız helikopter ile kurtarılmış, havanın kararması nedeniyle kalan 1 vatandaşımızın yanına 2 JAK personeli bırakılmış olup onlar da sabah erken saatlerde inşallah salimen alınacaktır" denildi. Helikopter ile kanyondan alınan şahıslar, Kastamonu Havalimanı'na getirilerek, buradan konaklayacakları otele bırakıldı. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Helikopter Pınarbaşı Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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