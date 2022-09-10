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Kastamonu haber! Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haber! Kastamonu'da yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Edinilen Kastamonu haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu Sinop karayolu Hamzaoğlu köyü yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile traktör çarpıştı. Ölü ve çok sayıda yaralanın olduğu öğrenilen kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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