Kastamonu haberleri... Kastamonu'da yarım saat boyunca etkili olan yağmur hayatı felç etti

Edinilen Kastamonu haberine göre Kastamonu'da yarım saat boyunca etkili olan yağmur hayatı felç etti Kastamonu'da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı.

Kastamonu'da yarım saat boyunca etkili olan yağmur hayatı felç etti

KASTAMONU - Kastamonu'da etkili olan ve yaklaşık yarım saat süren kuvvetli sağanak yağışta çok sayıda iş yeri ve evleri su bastı. Göle dönen sokaklarda araçlar yolda kaldı.

Kastamonu'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. İl merkezinde sağanak sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, sürücüler ise göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Çok sayıda araç suda mahsur kaldı.