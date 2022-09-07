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Kastamonu haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Kastamonu haber! Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu bölgesinden gelen habere göre Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu bir şahsın evinde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 943,61 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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