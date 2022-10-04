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Kastamonu haber! Kastamonu'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu haber! Kastamonu'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Gelen Kastamonu haberlerine göre Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 80 adet obje, 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kap kacak ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, 80 adet obje, 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kap kacak ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, define amacıyla kazı yapmak suçundan hakkında arama kararı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, H.Ş. (50) isimli şahsın izinsiz kazı yaptığı tespit edildi. Şahsın Kastamonu merkez ilçesinde bulunan evinde ekipler tarafından arama yapıldı. Aramada 80 adet obje, 7 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen kap kacak, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 30 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.Ş. yapılan sorgulamasında "2863 sayılı kanuna aykırılık" ve "kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" suçlarından arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

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