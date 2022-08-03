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Kastamonu haber... Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı

Kastamonu haber... Kastamonu'da kuyumcudan küpe çalan hırsız yakalandı

Kastamonu haber... Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuyumcudan iki çift altın küpe çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde kuyumcudan iki çift altın küpe çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir kuyumcudan, kuyumcunun dalgınlığından yararlanarak iki çift altın küpe çalındı. Bir süre sonra altın küpelerin çalındığını fark eden kuyumcu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki kameraları tek tek izleyerek hırsızın eşkalini belirledi. Polis ekipleri, yoğun mesai sonrası hırsızın A.Ç. isimli bir kadın olduğunu belirledi. Polis ekipleri, A.Ç. isimli kadını yakalayarak gözaltına alırken, altın küpeleri de ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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