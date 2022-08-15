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Kastamonu haber | Kastamonu'da dolu yağışı zarara neden oldu

Kastamonu haber | Kastamonu'da dolu yağışı zarara neden oldu

Kastamonu 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun merkez Kuzyaka ve Terzi köylerinde etkili olan dolu yağışı zarar neden oldu.

Kastamonu'nun merkez Kuzyaka ve Terzi köylerinde etkili olan dolu yağışı zarar neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kastamonu'da sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı bazı bölgelere yağdı. Dolu yağışının etkili olduğu merkez Kuzyaka ve Terzi köylerinde zarar neden oldu. Dolu yağışı sebebiyle evlerin çatısında bulunan güneş enerjileri zarar gördü, ekili arazilerde de dolu yağışı sebebiyle zarar oluştu.

Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu yağışı yerini yağmura bıraktı. - KASTAMONU

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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