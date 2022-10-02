Kastamonu haber... Kastamonu'da 500 balya saman ile balya makinesi yandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu haberi... Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 500 balya saman ile balya makinesi yandı. Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 500 balya saman ile balya makinesi yandı. Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Başakpınartepe köyünde bir samanlıkta yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrekani Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında samanlıkta bulunan 500 balya saman ile bir balya makinesi tamamen yandı. Samanlıkta büyük hasara yol açan yangın, çevreye sirayet etmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devrekani Kastamonu İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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